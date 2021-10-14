嘉里物流正式換班 王衛任主席

陳飛何捷陳穎珊任非執董

順豐的首席執行官陳飛、今年9月才加入順豐出任副總經理暨財務負責人的何捷及Kerry Group Limited聯席法務總監陳穎珊同獲委任為嘉里物流非執行董事。

另外，張惠民、黎壽昌及陳傳仁獲委任為獨立非執行董事。

順豐周一於深交所公布，首三季的預估盈利介乎17.6億至18.6億元（人民幣‧下同），按年跌67% 至69%，首三季基本每股收益介乎0.39至0.41元。

第三季的盈利預計介乎10億至11億元，按年跌40% 至46%。第三季每股基本盈利介乎每股0.22至0.24元。至於扣除非經常性損益的淨利潤為7.5億至8億元，預計實現的扣除非經營性損益的淨利潤將按季增長14%至29%，公司稱整體盈利水平實現逐季穩步回升。

順豐指出，第三季度業績按季改善的主要因公司制定針對性市場策略，調優產品結構，提升產品定價能力。

同時，公司持續推動網絡資源整合、成本精細化管控、中轉場自動化設備升級等舉措，場地、運力資源利用率以及營運操作效能逐步提升，從而改善整體效益。