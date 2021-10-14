大摩：周大福增長空間勝同業

大摩表示，周大福內地同店銷售於第二財季增長23%，維持健康增長，同時香港及澳門業務保持增長，同店銷售按年升57.7%，估計受惠於香港派發電子消費券及內地旅客重臨澳門帶動，港澳同店銷售則主要由黃金產品帶動。高盛認為，周大福近期透過進入三四線城市擴張戰略，以及有效成本控制支持穩健增長，但考慮到內地基數愈來愈高，認為估值上升有限。該行指集團上半年度已淨增加625個零售點，接近全年目標，因此對內地業務保持樂觀，但預計投資者將關注黃金周及假期後消費數據。

謝瑞麟發盈喜 半年度將虧轉盈

此外，謝瑞麟（0417）昨發盈喜，預期截至今年9月底止上半年度將轉虧為盈，錄得不少於200萬元純利，集團去年同期淨虧損約4200萬元。集團表示上半年度業績可由虧轉盈，主要由於內地新冠疫情在可控範圍內保持穩定，業務整體表現得以陸續復蘇，加上持續執行多項成本節省措施令開支減少所帶來的綜合效果。