中國上月出口首超3000億美元 勝預期 分析：上調電費增成本 第四季出口料放緩

明報記者 歐陽偉昉

9月中國錄得貿易順差667.6億美元，高於市場預期的450億美元，今年首三季中國出口總額按年上升33%。9月份，中國在一般貿易貨品出口總額按年上升28.8%，而鋼材、稀土等生產相關商品出口總額按年增逾一倍。

海關總署：全年仍有望較快增長

海關總署統計分析司司長李魁文表示，全球疫情起伏不定，世界經濟艱難復蘇，外貿依然較多不確定性因素，今年進出口按年增速有逐季回落趨勢，考慮去年同期基數較高，因此第四季進出口增速可能有所回落，但全年仍然有望較快增長。

進口方面，今年首三季總額按年上升32.6%，李魁文指出，大宗商品價格上升是推高進口額的重要因素，期內整體進口價格按年上升11.3%，當局正持續觀察關注和進行分析。事實上，鋼材、鐵砂、銅材等生產相關商品的進口量，9月有較明顯的跌幅，另外多個省份電力不足問題自9月底開始嚴重，令9月煤炭按年進口急升76%。

9月煤炭按年進口急升76%

大和資本市場首席經濟師賴志文認為，進口商品價格高企下，中國進口增速令人失望，認為電力短缺和內地經濟放緩，正在反映在進口數據，出口和內需的生產商對原料需求有所減少。他指電力短缺除影響製造和物流業，影響海外訂單交付，而且國務院為解決電荒而允許電價上升最多兩成，即使恢復供電成本也會上升，加上原材料價格本來已上漲，壓縮廠商利潤，削弱今季的出口增長。

推動內地經濟增長的動力中，消費及固定投資增長近月相當疲弱。彭博經濟研究認為，雖然9月淨出口表現理想，但不足以抵消電力短缺和房地產投資下跌，令經濟增長加劇放緩的趨勢，原油、鐵礦、鋼材等進口下跌，顯示經濟生產正面臨壓力。彭博指中國採購經理指數（PMI）的新出口訂單分類指數，已連續5個月處於收縮水平，加上缺電和基數因素，預期出口增長未來會減慢。