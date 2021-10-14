太平洋航運：煤炭裝載量今年顯著增加

集團：中國對鐵礦石有強勁需求

集團指出，今年煤炭需求進一步受中國及印度等國家電力短缺及北半球步入供暖季前天然氣供應短缺等因素支持，同時中國對鐵礦石有強勁需求，令好望角型乾散貨船的貨運市場加強至2009年水平。

集團又稱，貨物吞吐量的增加，加上各地港口有關新冠疫情的規定，導致全球許多港口出現擠塞，其中以中國情况尤其明顯。

受惠商品需求強勁及全球船隊增長放緩等因素下，月均貨運市場租金在9月升至13年來的高位，帶動太平洋航運小靈便型及超靈便型乾散貨船的第三季按期租合約對等基準的日均收入，分別錄得21,350美元及36,270美元，均是2009年以來最強勁的季度。其中，9月份小靈便型及超靈便型乾散貨船相關日均收入更分別達26,950美元及39,310美元。至於10月份的日均租金更強，集團表示已分別以29,070美元及40,200美元的日均租金訂約。

集團相信第三季接連上升的合約租金將利好第四季收入表現；儘管仍有多於30%核心貨船日數未訂約，但集團認為強勁的現貨市場租金訂定的新貨運合約機會甚高。