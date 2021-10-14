白宮警告聖誕缺貨 沃爾瑪等承諾加班
文章日期：2021年10月14日
【明報專訊】美國即將進入消費旺季，但由於全球供應瓶頸嚴重影響美國港口、高速公路和鐵路運輸。路透社引述白宮官員警告，今年聖誕節未必買到想買的禮物，又或者要面對一個較高的價錢，又呼籲國民需保持耐心。據《金融時報》引述白宮消息人士指出，美國總統拜登已經從沃爾瑪、UPS和聯邦快遞（FedEx）取得承諾，將延長旗下業務的運作時間，以緩解需求旺盛與供應鏈緊繃後的不協調問題。
拜登將與商界領袖、港口和貨運業高層，工會成員會面，討論全球供應鏈的緊張狀况，並預計在召開白宮峰會之前，企業會做出承諾。有白宮官員就表示，供應鏈基本上掌握在大型私營企業手中，因此需要他們加緊幫助，才能解決問題。官員又表示，加州、洛杉磯港口已同意延長工時。
UPS轉24小時運作與港口共享更多數據
據白宮發表的說明書，沃爾瑪公司承諾顯著增加夜間使用時間，並在未來幾周內將其吞吐量提高五成 。UPS則轉為24小時運作，並與港口共享更多數據。聯邦快遞表示，將在夜間運出港口的貨物量增加一倍。
白宮採取更積極方式，推動美國企業增加工時和產能之際，美國國民亦愈來愈擔心經濟復蘇將受到長期供應鏈瓶頸的阻礙，供應鏈瓶頸也可能導致通脹壓力上升。
據美國聯儲局5上月預計今年通脹率達4.2%，遠高於2%的預期目標。