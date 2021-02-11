內地9月PPI急升10.7% 26年最高 與CPI差距拉開10百分點 通脹壓力增

明報記者 葉翠

據國家統計局資料顯示，9月份包括採掘、原材料等生產資料價格，按年上升14.2%；包括食品、一般日用品等的生活資料價格增幅僅為0.4%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受煤炭和高耗能行業產品漲價影響，在40個工業行業類別中，有36個價格上升，比8月增加4個。

國統局：受煤炭高耗能產品漲價影響

她又表示，主要行業價格升幅均有所擴大，其中煤炭開採和洗選業升74.9%，漲幅按月增17.8個百分點；石油和天然氣開採業上升43.6%，漲幅按月擴大2.3個百分點。石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲40.5%，漲幅按月擴大5.2個百分點。

在上游通脹升溫之際，下游需求端依然疲軟，雖暫時未看到PPI向CPI的傳導，但後續情况可能會有所改變。華興證券香港宏觀與策略研究主管龐溟表示，PPI與CPI剪刀差擴大，意味着上游行業將不斷上升的成本轉嫁給下游行業的壓力正在加大，而隨着中國政府允許電價上漲，通脹壓力將開始滲透到消費者身上。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬稱，PPI的增幅不會在9月份見頂，原因是早前中國政府容許提高電價，PPI將在短期內提升兩個百分點，預計第四季的增幅達12%，今年全年將達7.5%高位。另一方面，他指出，住宅和農業用電保持穩定，新措施對CPI的影響是間接及微不足道，不過由於基數較低，加上10月全國假期的季節需求，預料第四季的CPI會升至2%，因此維持全年0.9%的預測。

澳新：第4季CPI將升至2%

9月份CPI方面，食品及非食品類別，成為9月通脹數據的另一個差距。中信証券（6030）首席宏觀分析師程強表示，受汽油、柴油等價格帶動下，工業消費品價格上升2.8%，升幅較前值擴大0.3個百分點；服務價格亦有上漲，例如機票和旅行社價格分別按年升15.7%和8.7%。

他又指出，創歷史新高的剪刀差較難持續，其他商品和服務價格或更易受到價格傳導，第四季以及明年非食品價格有上行風險。