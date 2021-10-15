無收水條件 剪刀差擴大暫難解

另一邊廂，中國9月份的PPI按年升幅達26年來高位，惟CPI卻未有跟隨續處低水平。有分析認為，在剪刀差擴大情况下，中國當局理應收水，不過由於企業及個人債務負擔「爆燈」，加上中國經濟表現疲弱，人民銀行暫無「加息加準備金」的條件。

大和料人行續寬鬆 恐「火上加油」

大和資本亞洲區首席經濟師賴志文表示，中國CPI低企反映國內經濟比較疲弱下出現需求不足，並預料CPI會繼續維持低位，剪刀差則持續擴大。賴志文認為，只有加息加準才能解決剪刀差的問題，惟中國整體債務負擔沉重，無條件收水。他預計當局暫時不會有進一步針對貨幣政策的行動，但他提到，人民銀行也有可能會「降準降息」，惟他認為做法只會「火上加油」。

人民銀行行長易綱昨日出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時表示，中國通脹總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發展。