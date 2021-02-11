台積電營收破紀錄 ADR曾升4%

7納米或以下製程比例首過半

繼計劃在美國建廠外，台積電正式宣布，因應特殊製程需求，將赴日本投資設特殊製程晶圓工廠， 預計明年建廠，2024年尾可進行量產，初步規劃以22納米及28納米製程為主，計劃尚待董事會批准。魏哲家指，是次決定是基於客戶需求、營運與經濟等考量，以及於當地設廠可就近服務。他亦透露，該計劃將獲日本政府補助與支持，但不會與官方合資。

財務長暨發言人黃仁昭表示，季內營收主要受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺。黃仁昭預計，受惠5納米製程的強勁需求驅動，台積電第四季營收可望持續增長。台積電預測第四季營業收入淨額介乎154億美元至157億美元，營業毛利率約51%至53%，營業淨利率約39%至41%。

收入按製程劃分，7納米或以下製造的佔比達52％，首次超越五成（見圖）。當中5納米佔18％，7納米佔34％。台積電的5納米製程於去年第二季尾開始量產，下半年提升產能， 去年第三季的收入佔比為8％，今年第三季則按年增10個百分點至18%。

3納米料明年下半年量產

在最新製程研發方面，魏哲家表示，3納米量產首年會有更多新產品設計定案，預計將明年下半年量產，由於製程較複雜、加上要採用許多新設備，屆時成本一定會高於5納米製程。總裁魏哲家預期，3納米將於2023年第一季貢獻營收。

魏哲家亦回應早前競爭對手三星放話，將搶先台積電量產2納米晶片一事，他指出，集團不便透露太多資訊，但對量產2納米製程深具信心，並豪言直至2025年，集團不論在密度或是效能，都將擁最領先的技術。