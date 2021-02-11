UNIQLO母公司去年多賺88％

經營溢利受惠海外UNIQLO業務表現佳，按年升66.7％至2490.11億日圓。每股末期股息派240日圓，按年持平。

集團全年收入按年升6.2％至2.13萬億日圓，當中，大中華地區業務收入升幅最大，按年升16.7％至5322.49億日圓，並創歷年新高；核心地區日本市場收入按年升4.4％至8426.28億日圓；北美及歐洲按年升6.6％至1954.29億日圓，亞洲其他地區及大洋洲收入按年跌1％至2024.72億日圓。

海外經營溢利升1.2倍

迅銷表示，去年度受疫情嚴重影響，導致業績錄得大幅下降，本年度以UNIQLO業務為首，業績錄得回升。

經營溢利按品牌劃分，海外UNIQLO經營溢利按年大升1.2倍，日本UNIQLO按年升17.7％，GU品牌則按年跌7.6％。

迅銷解釋，海外UNIQLO業務表現強勁，主要因當地受疫情的影響較小。至於GU品牌， 因受政府緊急事態措施影響，和暢銷商品庫存短缺錯失商機，未能把握市場潮流，銷售額未及預期，令全年度的同店銷售淨額微跌。

GU品牌按年跌7.6％遜預期

迅銷預期，受生產及運輸延遲影響，2022年度的上半年收益及經營溢利均會錄得下跌，但下半年度疫情限制政策放緩，營業恢復正常，預料收益增長及經營溢利將大幅增長。