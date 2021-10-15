四季酒店谷staycation 收入升三成 全面翻新 冀增家庭及年輕客

明報記者 蔡穎霖

戴威廉稱，有別於國際旅客的住宿需求，staycation客人以享受酒店的餐飲及設施為主；住客年齡層亦非常廣泛，例如幾代同堂的家庭聚會，也有初嘗五星級酒店體驗的年輕夫婦。他表示，因應市場需要，四季酒店推出不同staycation套餐，例如主打水療服務的「寵‧你」，也有專為慶祝活動而設的「歡聚四季」等住宿優惠。

大堂設新酒吧咖啡廳 客房增家居元素

香港四季酒店的翻新計劃今年7月竣工，翻新原有399間客房和套房以外，亦在酒店大堂位置開設新酒吧Argo及咖啡廳Gallery。戴威廉希望透過上述新元素加強客戶的抵達體驗，營造溫暖有活力的迎賓感覺，同時吸引年輕新一代邁進奢華酒店，成為一個悠閒聚會地點。

四季酒店於今年6月，成為全港首家「D類」餐飲處所的酒店。戴威廉表示，期內舉行約100場宴會及活動，有約九成以D類模式運作，亦曾進行混合式會議，形容方案受客戶歡迎。惟商務會議、研討會等較大型的活動，戴威廉預料有待明年初才陸續恢復。

首家「D類」餐飲處所酒店 舉行約百場宴會

香港近年的政經局勢動盪，引發不少外資思考去留。戴威廉則認為，香港作為世界級城市及旅遊目的地的吸引力，加上四季酒店坐落於具標誌性的建築物之上，不單相信香港未來發展，亦對今次的戰略投資樂觀有信心。

戴威廉表示，酒店今次的翻新工程將客房面貌重新改變，除了房間擺位格局稍作變化，設計團隊亦以傳統的中國山水畫及圖案點綴客房，加上客房內的家具和飾面採用柔和的大地色系，希望為住客帶來溫暖感。客房同時使用燈光控制系統等先進家居科技設備，糅合中式建築元素與創新科技。

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