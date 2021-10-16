財匯局質疑恒大羅兵咸漏報風險 指萬億負債超手頭現金 分析：非去年首見

財匯局表示，昨日已就恒大去年度及今年中期財務報表展開查訊，以及就恒大核數師羅兵咸發表的去年度審計工作展開調查，在必要情况下，將會公布展開查訊及調查，以保障股東及投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場及獨立核數師監管的信心。恒大自上月底傳出可能出售旗下恒大物業（6666）控股權，股份停牌至今。羅兵咸回應查詢時表示，不宜評論客戶事宜。

羅兵咸：不宜評論客戶事宜

財匯局指出，儘管恒大在去年業績中，提到為管理流動性風險和資本結構進行融資，以及有應對經濟環境發生重大不利變化的替代計劃；但至去年底手頭現金為1590億元，卻未涵蓋約1.507萬億元流動負債，以及於明年到期的1670億元借款。而羅兵咸則在恒大去年度的核數師報告中發表了無保留意見，而且並無提及持續經營的重大不確定性。

財匯局又批評恒大在今年中期報告作出聲明「模棱兩可」，指集團表示「如果（流動性）緩解措施得到有效實施，在2021年中期帳目中採用持續經營基礎是適當的，但如果不能有效實施，則採用持續經營基礎編制2021年中期帳目將是不適當」，未有就集團是否存在持續經營的重大不確定性，或董事採納持續經營基礎的判斷是否適當作出披露。

批恒大今年中期報告聲明「模棱兩可」

今次是財匯局今年內第四度向上市公司審計出手，其中重點指控恒大負債過高問題；惟翻查恒大過去五年年報，恒大財務上一直維持負債遠超現金水平的局面，單以集團借款金額計，2019年底高近8000億元，較去年底更高，甚至是同期手頭現金近2.5倍。

事實上，沽空機構GMT Research早在2017年就炮轟恒大財務存在問題，甚至直斥核數師羅兵咸「睡着了（its auditors, PWC, are asleep）」，但始終未見監管機構介入。有不願具名的基金經理則表示，倘以持續經營等因素質疑羅兵咸的審計工作，財匯局無疑是「後知後覺」。

明報記者