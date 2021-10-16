首談恒大問題 人行：盲目擴張爆風險

人行金融市場司司長鄒瀾表示，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。目前相關部門、地方政府正在按照市場化、法治化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。在此過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部門和地方政府，做好項目復工的金融支持。

指集團金融負債不到總負債1/3

鄒瀾透露，恒大集團資產總規模超過2萬億元人民幣，其中房地產開發項目約佔60%，涉及1000多家作為獨立法人的項目子公司。他直指，近年來恒大集團經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務嚴重惡化，最終爆發風險。

雖然恒大問題令其他內房受牽連，市場憂慮整個內房行業的財務狀况，但鄒瀾表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象，經過近幾年的房地產宏觀調控，國內房地產市場的地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。

他認為，近期個別大型房企風險暴露，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現了一致性的收縮行為，房地產開發貸款增速出現較大幅度下滑，原本應該支持的合理新開工項目卻得不到貸款。針對這情况，人行及銀保監已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

承認房價上漲過快城市 按揭受約束

針對媒體報道部分地方個人按揭貸款額度緊張一事，鄒瀾表示，今年首三季度，個人住房貸款發放金額保持平穩，與同期商品住宅銷售金額匹配。其中少數城市房價上漲過快，個人住房貸款投放受到一些約束，但房價上漲速度得到遏制、房價回穩後，這些城市房貸也將回歸正常。