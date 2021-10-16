許家印申報抵押5億股恒大予第三方

未披露受押方身分

據港交所權益披露顯示，許家印是於上周五將其所持有的5億股恒大股份抵押予第三方，申報未有披露受押方身分，僅稱是一名非合資格貸款人（a person other than a qualified lender）。股份抵押暫不涉及股權交易，許家印現時仍持有恒大約101.62億股，持股量約76.69%。

此外，恒大早前表明擬出售包括集團旗下灣仔恒大中心在內的部分資產套現，惟再遇挫折。據路透引述消息報道，此前曾傳出擬斥資17億美元（約132.6億港元）收購恒大中心的越秀地產（0123），近期已決定放棄收購計劃。

路透：越秀地產棄購恒大中心

翻查資料，恒大於2015年11月以125億元向華置（0127）收購當時稱為美國萬通大廈的恒大中心，倘成功以17億美元脫手，恒大仍有獲利。報道指出，雙方洽商本來已接近最後階段，但最後在董事會會議上最終遭到否決，原因是管理層擔心目前恒大的財務狀况，可能會對交易帶來不穩定因素，或令交易進行時變得更為複雜。路透曾就消息分別向越秀及恒大查詢，兩者均未有回應。