內地19家系統重要銀行名單出爐 以重要性分5組 設不同資本要求

明報記者 胡學能

工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）、農行（1288）等四大行屬第4組，是19家之中最高級的組別。是次沒有銀行被列入第5組。《規定》提到，系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統重要性銀行分為5組，第1組到第5組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

四大行列第4組 無銀行屬第5組

不過資料顯示，四大行本身均已是全球系統重要銀行。根據《規定》銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。

另外，就5組系統重要性銀行，附加槓桿率為附加資本的50%，即分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

附加監管要求不影響MPA實施

《規定》將於今年12月起施行。人行指出，不同組別系統重要性銀行在恢復與處置計劃、信息報送與披露、公司治理等方面的要求是相同的。後續，人行及銀保監會將結合監測分析和壓力測試情况，推動系統重要性銀行保持充足的損失吸收能力。附加監管要求不影響現有宏觀審慎評估（MPA）規定的實施。

金融海嘯後多地紛設重要銀行名單

「系統重要性銀行」是指在陷入困境或倒閉的情况下，其影響可能會對金融體系乃至整個經濟造成重大破壞的銀行，2008年金融海嘯爆發後，G20冀強化監管這些銀行，防範「大而不能倒」風險。許多國家及地區早已定下具本地系統重要性銀行名單，香港亦於2015年3月宣布指定5間銀行列入名單，目前名單有6間銀行。