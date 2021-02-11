人行政策司長：料PPI年底回落

CPI上行 總體料可控

孫國峰表示，中國是全球主要生產國，經濟自給能力較強，企業大部分能源品供應有長期協議保障，國際大宗商品價格上漲和各國通脹上行的輸入性影響可控，所以PPI維持高位是階段性的。他相信，隨着全球供給恢復、運輸效率提升和高基數效應顯現，PPI有望於今年底至明年趨於回落。CPI則會有所上行，但會繼續處在年初的預期目標區間之內。由於通脹總體可控，他表示，人民銀行還將堅持實施正常的貨幣政策。

新動能企業9月底獲貸率71.9%

9月新增貸款及社融增量均遜預期，但人行調查統計司司長阮健弘表示，金融在支持新動能、新產業、新業態方面取得了較大的進展，這類企業的獲貸率比較高，9月底的獲貸率是71.9%，貸款餘額按年增長18.2%，比整體貸款的增速高6.3個百分點，貸款合同平均利率是4.52%，分別比去年底和去年同期低0.15和0.25個百分點。