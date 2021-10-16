首批理財通產品最快本月上架

報道表示，今次多家內地銀行申報的產品都屬風險較低、相對簡單的理財產品，且引述一名大灣區銀行人士指出，理財通業務辦理流程對於投資者十分友好，理財通支援網上簽約、代理見證開戶、網上風險測評、遙距買產品，基本能實現全流程遠程辦理。報道提到，內地理財產品收益率對港澳居民有較大吸引力，內地居民希望多元化配置境外資產，多家銀行為此商機早早準備。

金管局：已收20多家港銀自我評估

理財通細則出爐後，多家銀行就開辦有關業務向金管局提交申請。本地傳媒《信報》昨引述消息稱，首批獲准推出有關業務的銀行名單，最快下周公布，雖未清楚列入首批名單內的銀行數目，惟估計大行、中資銀行機會較大。

金管局發言人表示，現時已收到20多家香港銀行提交有關開展跨境理財通的自我評估，進展良好，當完成處理後將會適時公布。發言人續稱，當有關銀行的內地伙伴銀行亦向內地當局完成報備，香港銀行及其內地伙伴銀行都準備就緒，他們便可開展跨境理財通業務。