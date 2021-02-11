比特幣重上6萬美元 美證交最快下周批首隻ETF

彭博社稱，有別於SEC此前拒絕的比特幣ETF申請，ETF產品供應商ProShares與景順（Invesco）各自的申請，都是基於期貨合約，並且根據SEC主席根斯勒（Gary Gensler）的主張，按照共同基金為投資者提供重要保障的規則而提交。由於「ProShares比特幣期貨ETF」（ProShares Bitcoin Futures ETF）的75天審批期限將於下周一（18日）屆滿，令其可望成為首隻獲批的比特幣期貨ETF。消息人士稱，SEC不太可能阻止這些金融產品下周開始交易。

倘獲批意味進入主流投資領域

此外，景順、Valkyrie Investments、Galaxy Digital、VanEck等的比特幣期貨ETF審批限期亦將陸續屆滿，這些ETF能否過關，將在未來兩周揭盅。「科技股女股神」Cathie Wood也準備加入比特幣期貨ETF的行列。她早前將旗下方舟投資（ARK Investment Management）的公司名字借給ARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB）。ETF發行機構Alpha Architect本周也向SEC提交ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF （ARKA）的申請書。

自2013年美國著名投資者Winklevoss兄弟首次向SEC提交比特幣ETF申請以來，所有ETF的審批均被拒絕或延後。若申請終獲批准，將被視為虛擬貨幣進入主流投資領域的新里程。

SEC以往一直憂慮虛擬貨幣資產的價格可能受到操縱，流動性可能不足，價格的劇烈波動對個人投資者可能風險太大。比特幣過去3年的全年回報，分別是虧損74%、賺95%和305%。SEC質疑各基金是否掌握充分信息，以充分評估虛擬貨幣或相關產品的價值。此外，SEC亦關注到資產擁有權的認證及黑客威脅等問題。

踏入10月比特幣已升逾三成

根斯勒今年早前上任SEC主席之初，也曾透露虛幣市場應加強規管。直至8月，情况似乎起變化，當時根斯勒表示，將對根據1940年《投資公司法案》（Investment Company Act）提交的基金申請，持更開放態度。本月初SEC才批准了追蹤經營比特幣業務個股的Volt加密行業革命與技術ETF（美：BTCR），令市場憧憬比特幣ETF也將會獲批。自本月以來，比特幣價格已升逾三成。

（綜合報道）

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