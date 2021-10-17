內地擬管跨境炒股 富途再瀉逾一成

《中國證券報》報道引業內人士分析，此類境外證券經營機構開展的跨境炒股活動，不符合中國《證券法》、《證券公司監督管理條例》等相關規定精神，又引述接近監管部門人士稱，證監會等監管部門正着力完善相關監管規則，將依法規範此類活動，加強監管執法。

《21世紀經濟報道》亦引述內地券商從業人士稱，富途、老虎等跨境互聯網券商存在其他問題，例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等。

《個人信息保護法》下月實施 富途：不涉港客戶

富途證券昨晚深夜在社交網頁發貼，提到內媒對內地《個人信息保護法》在多家互聯網券商合規情况報道，該法下月正式實施，強調富途證券國際（香港）財務及業務沒受到影響，財務穩健，業務運作一切如常，內媒報道僅限於討論新規對內地客戶相關服務可能的影響，不涉及香港客戶。