住建部擬加強監管房地產預售款

該報道指近一年來，在三條紅線、兩個上限等政策下，房企對現金渴求愈益強烈，預售監管資金再次成為開發商覬覦的「金山」，試圖通過公關有關部門、全市「打包」監管、保函代替、爭取時間差等方式盤活，而近3個月來，長沙、杭州、福州等地住建部門均通報了恒大地產惡意逃避預售資金監管，未將購房款按要求繳存至監管帳戶的違規行為。

報道引述東部某城市省住建廳人士表示，恒大（3333）在全國各地打折促銷賣房，但部分項目預售款沒有用於支付工程款，而是直接抽調到總部。包括恒大在內的不少房企，與建築商、供應商利用監管空隙，通過開具虛假發票、虛報工程進度等方式，提前支取預售監管資金。

恒大總裁傳在港與債權人磋商

另外，路透引述消息人士稱，恒大總裁夏海鈞正在香港與投行和債權人，就可能的重組和資產出售進行磋商，消息人士指夏仍需釐清恒大在海外有多少表外債務，因許多債務是子公司發行的，他可能甚至不知道這些債務，而在釐清之前，他們無法進行重組，亦無法與債券持有人磋商。