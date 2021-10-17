薛偉傑：「海藻豬」打入本地飲食業

本月再推3款海藻新產品

他表示，將海藻加入飼料的好處是養出來的豬肉，DHA、EPA和微量元素較多，吸引到一些中產顧客。近年，海藻豬肉在其專門店零售外，亦供應給4間食肆和公司飯堂。

但若要進一步增產，就需要和養豬場商議，無法在短時間內辦到。因此，該公司今個月先推出3款也是使用大西洋野生海藻製造的新產品，分別是「益生元」、手工皂和寵物營養補充品。

其中，海藻「益生元」乃益生菌的食物，可以令益生菌在人類腸道內生存較長時間。海藻手工皂則可以讓皮膚吸收微量元素和礦物質，以及有助去除角質層。而海藻寵物營養補充品有助提升寵物的腸道健康，以及令其毛髮增加光澤，已獲得3間寵物用品店分銷。

至於作為原材料的大西洋野生海藻，則不愁貨源，因為其供應商Nutri-San在冰島和愛爾蘭等無污染海域源源不斷的採集到野生海藻。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]