薛偉傑：「海藻豬」打入本地飲食業
文章日期：2021年10月17日
【明報專訊】海川食品創辦人倪俊華表示，公司2015年開始研究，利用大西洋野生海藻磨粉，加上粟米和豆粕等製成豬飼料。2017年正式和一個本地養豬場合作，包下部分豬欄，請它代為養豬；同時在何文田自由道開設專門店「蒓豚」，出售「海藻豬肉」。
本月再推3款海藻新產品
他表示，將海藻加入飼料的好處是養出來的豬肉，DHA、EPA和微量元素較多，吸引到一些中產顧客。近年，海藻豬肉在其專門店零售外，亦供應給4間食肆和公司飯堂。
但若要進一步增產，就需要和養豬場商議，無法在短時間內辦到。因此，該公司今個月先推出3款也是使用大西洋野生海藻製造的新產品，分別是「益生元」、手工皂和寵物營養補充品。
其中，海藻「益生元」乃益生菌的食物，可以令益生菌在人類腸道內生存較長時間。海藻手工皂則可以讓皮膚吸收微量元素和礦物質，以及有助去除角質層。而海藻寵物營養補充品有助提升寵物的腸道健康，以及令其毛髮增加光澤，已獲得3間寵物用品店分銷。
至於作為原材料的大西洋野生海藻，則不愁貨源，因為其供應商Nutri-San在冰島和愛爾蘭等無污染海域源源不斷的採集到野生海藻。