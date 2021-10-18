如真如假 如Live Stream可飾演自己

最近的一個商業顧問服務，是一位香港資深企業家要開拓大灣區跨境電商的業務。疫情發生年多，現經濟漸有起色，加上政策推動，有很多企業家重啟商業大計，當然也有很多「大灣區專家」蠢蠢欲動。要給予到位的意見，聽到「大灣區」和「跨境電商」這等詞語，我都格外留神。

你在建立「特價開倉」品牌嗎？

「直播帶貨」在國內已經流行好幾年，這點我覺得中國是全球領導模範，淘寶與京東已運作得很成熟流暢，甚至美國一些企業和MBA的商業案例，都引用中國網購作為研究和轉型的方向。香港有先天的優勢去參考和應用中國的一些成功網上營商模式，但在推崇「直播帶貨」如何大賣大賺。同時，香港企業家也應該知道，劈價大賣的背後，貨品其實可能要以低於半價，甚至是原價一兩折的價格交貨。所以我常笑稱這應該是「直播散貨」才對。如果這是實體店，你的品牌希望一直以「特價開倉」的形象面對客戶嗎？

直播營銷要有周邊配套

我也做不少網店的數碼營銷，我當然不是否定直播營銷的方法，但直播硬銷 (Hardsell)的方法，似乎效果已經大不如前。就算在香港成功如HKTV Mall，有客戶回應以這種主持在直播Hardsell也達不到預期效果。再看外國老牌百貨商店Macy，正在App中加入直播營銷，雖然是後知後覺，但還是有可取之處。客戶可以直接與主持人交流詢問問題，亦都可以直接在直播點擊購買產品，而最重要主持人都是Macy的美妝顧問，他們的建議，比起找來一個對產品本來不認識的美女或是小鮮肉，應該更有說服力。這一招可以用在化妝品、護膚品、和服裝上，我也試過為Marks & Spencer策劃直播節目，請來品酒顧問做Food Pairing節目賣酒，也有很好的效果。

真我製造價值內容

最近我跟超過20位的資深營銷顧問訪談，有不少也有豐富的Video營銷經驗，很多不約而同提到要做好Video營銷，不論是Live Streaming、短片還是有一段頗長的錄像，「夠真實」是其中的重要元素。說來也是，玩具開箱找來真正用家小朋友實測，真實的反應和評語，所以Ryan Toys Review的YouTube Channel家長和小朋友都受落。一臉厭世的黑人Khaby Lame也無需要說一句說話，貫徹始終真心攤大兩手奚落一堆「小聰明」，道出人人真實的心聲，也盡賺名利。在聰明的觀眾和消費者面前，品牌大概要收起直播營銷中太假的「假說話」。