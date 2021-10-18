持牌機構生意勢增 科企生科料先受惠

黃科凱認為，由於建議方案要求SPAC必須有至少一名發起人為證監會持牌機構、並持有至少10%發起人股份，他們作為持牌機構而言，肯定「多咗生意」，因此他對此表示歡迎。不過他坦言與美國比較，香港方面建議要求SPAC集資至少10億元，相當於要合併的目標市值最少估計達40億元，門檻偏高。

發起人無投票權：不重要

至於建議方案不給予發起人投票權，黃科凱稱，這和美國讓投資者決定是否給予發起人投票權的做法不同，但對發起人並不重要，原因是美國的SPAC可讓發起人保留權證博潛在升值，而本港的諮詢文件亦提到，SPAC股東若選擇贖回所有或部分股權，其將有權保留其持有的任何SPAC權證，以確保其在SPAC併購交易完成前以信託方式持有而沒有回報的投資得以補償。