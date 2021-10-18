彭博引Netflix文件：《魷魚遊戲》值70億

有別於一般電視、電影等製作的銷售價值，Netflix根據用戶觀看內容等相關數據，計算公司在節目中所獲得的價值。報道指，據Netflix內部文件透露，首季合共9集的《魷魚遊戲》總製作成本約2140萬美元（約1.67億港元），即平均一集成本僅為240萬美元（約1900萬港元），較Netflix其他原創劇集低。

Netflix早前公布，《魷魚遊戲》上架23日，已有全球1.32億用戶至少觀看2分鐘劇集內容，Netflix一般只對外披露上述數據，不會披露觀看全輯影集的人數。但根據彭博取得的內部文件顯示，Netflix估計有89%開始觀看該劇的觀眾看了最少75分鐘，另有66%，即約8700萬名觀眾在上架後首23日全部看畢這套劇集。

66%觀眾23日內煲完全劇

Netflix上半年錄得8年來最低的新用戶增長，令其股價跑輸大市。但自《魷魚遊戲》上架以來，Netflix股價已累漲約6.6%；而本月初更曾因此套劇集的效應，股價衝上639.42美元的歷史高位。上周五則收報628.29美元。