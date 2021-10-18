四大優勢顛覆汽車市場 Tesla目標價3000美元

ARK投資管理創辦人Cathie Wood早於2018年2月已看好Tesla股價可升抵4000美元（經去年1拆5調整後，相當於800美元），該預測已於今年1月兌現，她亦由此贏得「科技股女股神」的美譽。

料重演Apple過去逾10年神話

她早前以視像方式出席晨星周年投資會議（Morningstar's annual investment conference），表示繼續看好Tesla，指「Tesla複製了Apple的成功模式（taking a leaf from Apple's book），指Tesla在電動車領域已建立傳統汽車難以跨越的護城河：「電池成本夠低、人工智能晶片、駕駛性能優越及即時更新軟件」。

Cathie Wood指出，Apple在十多年前創造了智能電話的意念，認為人類應該擁有一部可隨身攜帶的電腦，當時它的競爭對手Nokia、Motorola及Ericsson均不相信，也沒有就此設計智能晶片，結果落得今日的慘淡收場，此故事在未來十年料會由Tesla於全球汽車市場重演。

綜合上述分析，Cathie Wood預測，Tesla股價在2025年可升抵3000美元，「我們相信Tesla在未來5年可以升抵3000美元，當然，若它明年便升抵3000美元，我便會減持」。

[封面故事]