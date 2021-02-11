何啟聰：科技股回勇 騰訊購21681

恒指上周五向好，科技股功不可沒。騰訊（0700）及美團（3690）表現較佳。有報道表示，騰訊清理違規採編財經類信息。騰訊股價曾高見500元，此水平仍屬較重要阻力區；支持或參考50天線467.8元水平。看好可留意騰訊購21681，行使價580.50元，2022年1月到期；相反看淡則可留意騰訊沽26203，行使價400.20元，2022年1月到期。

另外，美團（3690）自上周確認二選一被罰款項後，投資者認為短期利淡因素已反映，漲逾4%，升抵280元水平。看好可留意美團購20330，行使價346.08元，22年1月到期。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]