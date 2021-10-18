布少明：樓市見內地客入市「手影」

稅務局最新資料顯示，9月三大辣稅包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及從價印花稅（DSD），合共錄約577宗交投，按月升約1.04倍。交投量上升之餘，涉及稅款金額同步回升，期內稅款錄得近16.2億元，較8月的6.4億元，按月增加逾1.5倍。當中反映內地客及公司客入市狀况的BSD升幅最急，成交量達118宗，按月升逾1.4倍，創出22個月新高，同時為疫情於去年爆發後的新高。至於涉及稅款方面，9月份月錄得約4.45億，較8月近1.7億，按月升逾1.6倍。筆者多次在專欄表明，新香港人及內地買家對本港樓市趨之若鶩，亦明顯可見內地買家的入市「手影」。

全年一手銷售量盼達1.8萬伙

至於一手方面，施政報告出爐後，本港樓市前景明朗化，發展商加快推盤步伐。近期焦點紅盤連環出擊，涉逾2000伙新盤供應。據市場統計，其中火炭大型新盤共截收逾2.6萬票，超額認購近48倍，錄得票數為歷年新盤排行第6名，反映一手市况的火熱。個人認為，近日多個貨尾新盤承接力不俗，加上上述全新火炭大盤收票反應相當踴躍，反映一手承接力龐大，相信隨着第四季多個焦點大盤登場，看好全年一手銷售量可望達約1.8萬伙水平，勢按年顯著上升。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]