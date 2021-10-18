布少明：樓市見內地客入市「手影」
文章日期：2021年10月18日
【明報專訊】新一份施政報告提倡的北部都會區成為不少投資者及買家追捧的概念。日前颱風日二手交投量，只屬正常巿的三成左右，但整體交投情况與以往颱風襲港期對比顯著增加，當中以元朗及屯門等地區更跑贏大市，反映北部都會區概念對樓市影響立竿見影。鑑於目前不少買家睇好後市發展，預料本月成交量將逐步回穩。
稅務局最新資料顯示，9月三大辣稅包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及從價印花稅（DSD），合共錄約577宗交投，按月升約1.04倍。交投量上升之餘，涉及稅款金額同步回升，期內稅款錄得近16.2億元，較8月的6.4億元，按月增加逾1.5倍。當中反映內地客及公司客入市狀况的BSD升幅最急，成交量達118宗，按月升逾1.4倍，創出22個月新高，同時為疫情於去年爆發後的新高。至於涉及稅款方面，9月份月錄得約4.45億，較8月近1.7億，按月升逾1.6倍。筆者多次在專欄表明，新香港人及內地買家對本港樓市趨之若鶩，亦明顯可見內地買家的入市「手影」。
全年一手銷售量盼達1.8萬伙
至於一手方面，施政報告出爐後，本港樓市前景明朗化，發展商加快推盤步伐。近期焦點紅盤連環出擊，涉逾2000伙新盤供應。據市場統計，其中火炭大型新盤共截收逾2.6萬票，超額認購近48倍，錄得票數為歷年新盤排行第6名，反映一手市况的火熱。個人認為，近日多個貨尾新盤承接力不俗，加上上述全新火炭大盤收票反應相當踴躍，反映一手承接力龐大，相信隨着第四季多個焦點大盤登場，看好全年一手銷售量可望達約1.8萬伙水平，勢按年顯著上升。