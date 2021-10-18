馬泰陽：市况明朗化 新盤蜂擁推

一二手表現理想，綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋下，本年迄今(截至10月12日)一手私樓及二手住宅註冊量共錄64114宗，比去年全年62292宗高出約2.9%；金額更已達約6167億元，較去年全年高出約12.1%。金額自1997年後首度重上逾6000億元，創24年新高。

今年住宅市場交投暢旺，住宅宗數已超越去年全年，樓價回升之下，住宅金額升幅表現更突出。若以二手住宅計算，年內二手註冊量及金額均率先超越去年全年水平，二手註冊量錄50484宗，較去年全年高出約7.6%，自2012年後首次突破5萬宗水平，創9年新高。

值得注意，疫情漸回穩，市場氣氛好轉，一二手市場承接趨旺，當中涉及辣稅個案亦上升。稅務局資料顯示，上月三大辣稅包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）以及從價印花稅(DSD)，共錄約577宗成交，較8月上升約1倍，當中BSD升幅最急，成交量達118宗，按月上升約1.4倍，創去年疫情爆發以來單月新高。

數字可見，雖然中港未完全通關，仍有不少內地買家偷步入市，若疫情保持穩定，未中港來正式通關，樓市勢受刺激再向上。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]