長者意外保留意投保限制

撰文 李凱茵

意外發生導致受傷，若情况輕微只需接受門診治療，具有醫療費用保障的意外保險計劃就可發揮作用，為普通科門診、跌打、物理治療等合資格治療方法的治療費用提供賠償。若發生嚴重意外而導致不同程度的傷殘，除了醫療費用之外，意外保險就會發揮另一個作用，因應受保人的傷殘程度及部位，作出指定比例的一筆過賠償。如受保人不幸因故身亡，家人更可獲百分之百的保額渡過難關。

個別公司只予55歲或以下人士投保

長者因身體機能退化，跌倒、扭傷等意外時有發生，一份適當的意外保險可發揮保護網作用。不過，長者本人或打算替年長父母投保的子女們，投保前要留意意外保險計劃的年齡限制。現時市面上可選的意外保險，對投保年齡及受保年齡都設有限制，基於風險考慮，個別公司的計劃只限55歲或以下人士投保。

即使成功投保，有些公司最高的續保年齡也只是去到65歲，過後保單就會自動完結。隨着需求漸增，近年為年長人士提供的意外保險產品都有所增加。本文作比較的意外保險計劃，投保年齡上限至少為65歲，續保年齡上限可達70歲。

目前，接受終身續保的就只有蘇黎世的「樂在人生」意外保險計劃，投保年齡上限也高達80歲。長者的保額及其他保障範圍就有所調低，例如71至80歲投的最高投保額只限50萬元，較18至70歲組別人士的100萬元少一半。這個計劃有針對長者的合適保障，例如提供每日200元的家庭看護津貼，71至80歲受保人最多獲賠182日，81歲或以上受保人則調低至最多31日；另外有最高達10萬元的骨折賠償。

安達人壽亦有一個最長可生效至100歲的意外保險計劃，但性質跟其他保險計劃不同。首先保單生效後會持續提供保障直至保單完結，不需每年續保；保費可分10年或20年繳付，有別於一般計劃需每年繳費直至保單完結。保障方面有意外死亡保障及意外傷殘保障賠償，沒有醫療費用保障。如在乘坐飛機或公共交通工具，或其他指定情况下發生意外，賠償可達2倍或3倍。另外，保單滿3年後，若受保人非意外身故，又或退保、保障期滿，就可獲發現金惠益，由保費的30%至100%不等，視乎保單生效期長短而定。

AIA則有一份專為長者而設的意外保險，只限66至75歲人士投保，可續保至80歲。骨折較常出現在長者身上，這個計劃會為因應骨折部位作出不同比例的一筆過賠償。

情况輕微的傷勢，醫療費用的保障相對重要。是次作比較的保險計劃，會就每宗意外提供1萬至4萬元，或投保額的6%作醫療費用。醫療費用包括住院、手術及普通門診費用之外，一般也會包括中醫的跌打、針灸，或是物理治療及脊醫。長者一般較相信跌打及針灸等中醫治療，所以投保前都要細心比較這方面的保障。

每次診症費用多設上限

中醫跌打及針灸費用賠償，保險公司的做法多數為每次診症費用設上限，由150元至300元不等，並再為每宗意外或每年另設上限，介乎2000元至2500元。保誠、AIA及永明的計劃未有為每次診症費用設限，每宗意外可獲賠500元至1000元。私家跌打醫師收費差異大，也視乎個案複雜程度而定，每次300元至1000元不等。以此而論，富衛每次診症可賠300元、每年上限2000元的保障賠償較足。

另外，每個計劃都有其特色保障項目，例如個別公司會為身體受嚴重傷害者提供醫療器材津貼，宏利指明為牙科診治費用提供保障，MSIG的計劃就會為意外中損毀的衣服及個人財物、骨折、義肢費用作賠償。

[退休綢繆]