16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務

東亞大新星展暫只獲南向通資格

此前金管局曾透露18家計劃同時開通南、北向通，2家初期先做南向通，暫未知是否有銀行申請遭拒，金管局發言人回覆本報查詢指，現階段就公布沒有進一步補充。大新則回覆，首階段先提供南向通服務，並積極籌備北向通服務。東亞則表示，現階段會做好南向通服務，並希望可以盡快推出北向通。多家銀行均表示，會就理財通提供股債混合類、債券、貨幣市場等基金、外幣存款等方案。部分銀行更推出優惠，例如工銀亞洲宣布指定期間客戶以指定方式認購基金，認購費一律0.5%（見表）。

金管局表示，相關香港銀行及其內地伙伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於今日開始提供跨境理財通服務，該局會繼續處理餘下香港銀行提交的自我評估，並適時更新可開展理財通業務的港銀名單。

余偉文：爭取北向通做到見證開戶

金管局總裁余偉文表示，考慮到這將是很多零售投資者首次的跨境投資，該局會密切留意跨境理財通運作情况，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作，該局也會與業界保持聯繫，適時共同探索跨境理財通的優化措施。理財通另一關注焦點是北向通暫未如南向通般有見證開戶安排，余偉文昨日重申，正爭取北向通亦做到見證開戶，正與人行商討是否以試點形式進行，港人目前在內地開設了不少一、二類戶口（有關客戶較早時已親身北上開該些戶口），人行原則上亦同意可被指定為理財通之下投資戶口，若個別銀行做好準備，包括可以分割戶口、做到閉環管理，亦可用這些指定戶口開展北向通業務。據他從人行方面的了解，港人於內地開設一、二類戶口數目達100萬個。