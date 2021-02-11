港股挫207點後倒升78點 重上50天線

【明報專訊】內地經濟增長遜預期，港股昨天表現反覆。恒指早段高開94點見全日高位，午後一度倒跌207點，尾市拗腰回升78點或0.31%，報25,409點，近3個半月以來再重上50天線（25,407點）。主板成交額1269億元，較上一個交易日減少29.33%，是10月7日1053.37億元成交後最少；國指升5點或0.06%，報8971點。恒生科技指數收報6324點，升0.08%。