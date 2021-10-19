保聯推微信小程序服務內地客

中壽：七成理賠網上直接辦理

兩地通關未恢復，對於如何處理內地訪客向本港保險公司索償和繳交保費，中國人壽海外香港分公司副總經理兼金融科技中心副總經理劉奎表示，該行可通過應用程式或網站提交理賠，現時有七成理賠可在網上直接辦理，大部分可在一個工作天處理。該行亦與內地銀行合作，研究為購買本港醫療保險等保單的客戶，提供更便利繳交保費的渠道。

在本港保險應用科技方面，保聯在去年9月推出虛擬銷售平台，包括已獲預先審核的平台，保險公司經此向監管當局申請，以視像會議工具銷售壽險保單，可毋須再次做技術評估。劉佩玲指目前有4家險企使用保聯方案，中壽香港是其中一家。此外，保聯有意利用區塊鏈，推出e-KYC（電子認識你的客戶）工具，經受信任的第三方審核驗證客戶後，客戶在其他金融機構開戶時可毋須作多次審核。