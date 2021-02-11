多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴

彭博引述知情人士透露，內地科網公司微醫計劃上市集資規模或高達30億美元（233.4億港元），但正趕上中國對科技巨擘的監管打擊，上市申請本月已告失效，雖然公司計劃重新提交申請，但表示更新財務數據需時，暫未有具體時間表。另超市經營商物美科技遭港交所（0388）就其業務營運提出問題，知情人士透露，物美科技已不再積極尋求上市，據指集團原擬集資多達10億美元。

此外，微泰醫療（2235）今日掛牌上市，集團昨日公布發售結果，每股發售價為30.5元，獲約1.44萬人認購。根據集團公告，本次公開發售超購5.79倍，國際配售超購3.9倍，中籤率達八成；有3名「頂頭槌飛」大戶，抽中30.64萬股。

微泰醫療今掛牌 暗盤曾跌逾一成

暗盤方面，昨日初段受挫，富途曾跌逾一成，低見27元，惟收報31.5元，升3.28%，以每手100股計，每手帳賺100元；耀才收報31.1元，升1.97%，每手帳賺60元；於輝立暗盤收報30.9元，升1.31%，每手帳賺40元。

[新股]