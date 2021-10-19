香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
文章日期：2021年10月19日
【明報專訊】一向主打光纖入屋寬頻服務的香港寬頻（1310）近年推出電商和智能家居產品等業務。持股管理人及住宅方案行政總裁蕭容燕表示，隨着數碼時代的改變，若集團一直只提供寬頻服務就「太悶」和「太單調」，希望透過周邊產品的吸引力，令受眾可關注到光纖入屋等核心業務。對於香港寬頻近日成為串流平台Disney+在香港的獨家寬頻商，蕭容燕就表示，兩年前開始主動接觸對方，並不擔心Disney+的加入會影響與其他串流平台的OTT業務和合作關係。
蕭容燕指出，從客戶角度出發，希望提供更多OTT平台選擇給客戶提供。當問及Disney+可為香港寬頻帶來多少新用戶時，蕭容燕就表示，集團以「資源互換」計劃（Barter & Bundle）的形式與對方合作，公司內部已有相當進取的目標。她表示，將在Disney+下月16日上架前推出早鳥優惠吸客。
成Disney+港獨家寬頻商
下月上架前推早鳥優惠吸客
蕭容燕又形容，相關的家居產品業務「剛起步」，除了新增自家的產品研發部門外，亦會與不同的電子產品品牌合作，如MOMAX和Philips Hue等，希望向已選用寬頻服務的客源群推銷有關產品，如Wifi 6網絡安全路由器。她稱，這不但能令服務更多元，亦可增加收入來源。