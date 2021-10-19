富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管

報道指富衛原定集資20億至30億美元，公司暫未有撤銷上市申請，但據知情人士指相信未能在今年內上市。富衛同時亦面對部分投資者關注監管風險及估值而卻步。富衛及證交會都未有就此置評。

美國生產活動出乎意料放慢，9月工廠產出按月跌0.7%，是7個月來最大跌幅。9月工業產出（包括採礦和公用事業產出）按月跌1.3%。數據反映汽車生產大幅回落，加上供應鏈積壓及材料短缺惡化。上月產能利用率為75.2%，預期76.5%。數據比預期差，加上市場待本周Netflix（美：NFLX）和特斯拉（美：TSLA）等公布業績，美股三大指數低開，不過午夜前反彈。

美股早段先跌後回升 紐油曾見83.87美元

由於需求持續，布蘭特期油昨曾高見每桶86.04美元，創2018年10月以來新高。紐約期油昨曾高見每桶83.87美元，創2014年10月以來新高；兩者午夜前抹去大部分升幅。基金管理公司ProShares預告，其發行的比特幣期貨ETF（美：BITO）將於周二在紐約證交所上市，成為首隻在美國市場交易的比特幣期貨ETF。美國證交會上周五批准了其ETF發行，市場預計本月還有多隻比特幣期貨ETF可望上市。據Coindesk數據，比特幣昨曾升穿6.2萬美元，接近4月所創的6.49萬美元歷史高位。

（綜合報道）

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