劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
文章日期：2021年10月19日
【明報專訊】中國第三季經濟增長繼續放緩，國家統計局昨天公布第三季度GDP按年增長4.9%，低於預期的增5%。中國在7月以來推出多項政策措施，包括減碳、限電、教育、互聯網監管、樓市調控等，對國內消費和投資造成壓力。
加上信貸條件收緊，抑制了投資活動，9月固定資產投資按年跌2.5%。住宅銷售額繼8月下降19.7%後，9月份按年又下降了16.9%。房地產投資自去年疫情爆發後首次下滑，按年下降3.5%。
內房去槓桿帶來陣痛
內地房地產銷售額下滑可能令開發商的現金短缺狀况更嚴峻，有可能提供更大的折扣賣樓，形成惡性循環。如把內地房地產相關的所有商業活動都包括在內，整個行業佔中國GDP達23%，要去槓桿定會帶來陣痛。
剛過去的周末，中指研究院發布解讀報告稱，中央近一個月內第三次在重要金融會議中提及房地產行業，向市場傳遞維穩信號，房地產信貸政策有望觸底轉向，房企資金壓力將緩解。
而剛過去的周日，央行行長易綱在Group of 30視像會議上指現時內房的債務風險對金融行業的外溢性可控。
經濟活動有機會第四季反彈
中國金融監管機構於上月底窗口指導了至少部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批售放。內地的政策正在重新轉向支持措施，程度雖然較溫和，但經濟活動有機會在第四季反彈。
港股在第三季資金因政策收緊，採取先沽為敬做法，恒指大跌了16%、科指則跌了25%，遠遠跑輸環球市場。港股被過分拋售後，如政策稍為在第四季有所轉向，相信資金會重投港股市場。水清無魚，現正是作中線部署的好時機。