薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU

全球氣溫升幅若要控制在2度內 至少14%減排需借助CCSU

這也再次顯示了「碳捕獲、封存與利用」（Carbon Capture, Storage and Utilization, CCSU）技術的重要性和必要性。尤其是，歐盟和中國大陸等全球主要經濟體近年都分別提出，要在2050年至2060年間實現碳中和。

業界一般估計，內地若要在2060年現碳中和，屆時就要將85%的能源消耗改為由可再生能源或核能提供。但即使可再生能源或核能真的能夠貢獻這麼高的能源消耗，仍然有15%的能源消耗來自化石燃料。

這些化石燃料產生的二氧化碳如何消除？單靠植樹來吸收幾近不可能，主要還是靠CCSU。

眾所周知，為了應對日益嚴峻的氣候變化問題，全球100多個國家在2016年4月簽署、同年11月生效的《巴黎協議》要求，要在本世紀末，將全球平均氣溫相對工業革命之前的升幅控制在2度以內，並努力爭取限制在1.5度以內。

對此，國際能源署（IEA）早在《能源技術展望報告2017》中已指出，要在本世紀末實現將升溫幅度控制在2度以內的目標，CCSU技術將需要貢獻14%的二氧化碳減排量。若要在2060年令能源行業達到碳中和，以及在本世紀末將升溫幅度控制在1.75度以內，CCSU技術更加需要貢獻多達32%的二氧化碳減排量！

由世界氣象組織（WMO）和聯合國環境規劃署（UNEP）建立的「政府間氣候變化專業委員會」（IPCC），亦曾在《全球升溫1.5度特別報告》中指出，在升溫幅度未超過1.5度或者有限超過1.5度的大多數情景下（有限超過1.5度指升溫幅度在回落之前曾經超過1.5度），都涉及到CCSU技術的大量運用；唯一毋須運用CCSU的情景，則要求人類行為作出根本性的轉變。去年10月，國際能源署在它新發表的報告中重申，若果不廣泛應用CCUS技術，各國的碳中和目標幾乎都將會無法實現，只有在全球範圍內大規模部署CCUS設施，才能夠達到深度減排目標，以緩解氣候變化的不利影響。

技術可行但遠未成熟

今年1月22日，全球首富Elon Musk亦透過他擁有4270萬粉絲的Twitter戶口貼文宣稱，將會自掏腰包拿出1億美元，以獎勵開發出最佳的CCSU技術的個人或企業，但條件是有關技術可以快速規模化、切實可行，而又最具經濟性和市場前景。

據國際能源署分析，要實現碳中和，在2018年至2060年間，全球需要借助CCSU來解決1150億噸的二氧化碳排放量，佔所有二氧化碳減排量的13%。在捕捉的二氧化碳當中，93%將會封存在地下，7%被再資源化利用（例如用來製造乾冰、汽水、屠宰動物，或者在開採石油時驅油等）。

CCUS在近期的主要貢獻，是鎖定在改造現有化石能源發電和工業設施。到2030年，全球超過一半的碳捕捉量將來自這些設施的改造升級。

2030年之後，重點則會轉移到生物能源方面，從天然氣等化石燃料生產「低碳氫氣」（生產過程中的二氧化碳排放量極低），以及從空氣去除二氧化碳，再製成合成燃料。

整體預測，長期來說，全球60%的碳捕捉與化石能源直接關聯，剩下的40%將來自工業過程、生物能源和空氣去碳。

據悉，現時全球已有19個大型產業規模和兩個大型電力CCUS設施在運行中，這21個項目加起來每年可以捕捉4000萬噸二氧化碳。另外，還有20個在建的CCSU項目。

但CCUS現時的問題是，技術上雖然可行，但卻遠遠未到成熟，成本高得驚人。有估計認為，現時美國每封存一噸二氧化碳在地下，將二氧化碳捕捉和以高壓液化的運作成本，加上高壓儲存罐的成本，以及建設地下管道等成本，合計可高達數百美元。

總而言之，「碳中和」是非常複雜的科技和經濟課題，需要很多研究和大量投資才有可能達成，絕非政治人物閒話一句就可以定調的事情。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]