國泰上月載貨量創疫後新高
文章日期：2021年10月20日
【明報專訊】國泰航空（0293）公布9月份客運及貨運表現，載貨量升至疫情以來的單月新高，單日客運量曾達6562人次，創去年3年底以來的單日新高位，每日平均接載人次與8月相若，但客運與未爆發疫情前比較，需求表現仍然疲弱。上月載客量達13.1萬人次，按年急升1.8倍，惟仍較2019未有疫情時候跌近95%，相對疫情前水平，僅營運約13%的客運力。
內地生來港轉機 推高載客量
上月國泰的收入乘客千米數按年升近1.6倍，運力按年升逾四成，但仍較2019年同期跌逾87%。顧客及商務總裁林紹波表示，月內受中國內地留學生的出行需求，繼續推動客運業務，內地留學生以香港作為轉機站，主要是前往美國和英國，惟在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。
貨運方面，整體載貨量按月增加5%至13.1萬公噸，按年升近20%，惟較2019年同期跌約24%。貨運力按年升逾16%，較2019年同期則跌近三成，相對疫情前水平，營運約70%的貨運運力。
林紹波表示，踏入傳統貨運旺季，貨運需求持續增長，預計貨運將持續暢旺，除受到運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激補給庫存需求。