國泰上月載貨量創疫後新高

內地生來港轉機 推高載客量

上月國泰的收入乘客千米數按年升近1.6倍，運力按年升逾四成，但仍較2019年同期跌逾87%。顧客及商務總裁林紹波表示，月內受中國內地留學生的出行需求，繼續推動客運業務，內地留學生以香港作為轉機站，主要是前往美國和英國，惟在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

貨運方面，整體載貨量按月增加5%至13.1萬公噸，按年升近20%，惟較2019年同期跌約24%。貨運力按年升逾16%，較2019年同期則跌近三成，相對疫情前水平，營運約70%的貨運運力。

林紹波表示，踏入傳統貨運旺季，貨運需求持續增長，預計貨運將持續暢旺，除受到運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激補給庫存需求。