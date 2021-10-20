保泰人壽完成B1輪融資籌1.76億

顏耀輝：今次融資更重股東佈局

陳鯤宇表示，公司未來亦計劃發展亞洲市場，就監管法規等因素而考慮在亞洲其他市場申領網上保險牌照。翻查資料，相比在2018年進行的A輪融資集資3000萬元，B輪融資集資金額暫時仍較首輪為小。

保泰人壽聯合行政總裁兼聯合創辦人顏耀輝表示，今次融資更注重股東佈局，例如三井業務橫跨亞洲歐洲等64個國家，有豐富的醫療資源，其業務涵蓋醫療保健領域，而永明金融業務亦有覆蓋亞洲市場，對於公司未來拓展亞洲保險市場能提供市場資訊以及與監管機構的合作經驗。

顏耀輝又稱，公司現時有逾4.5萬名客户，根據保監局數字，於新做直接業務（如數碼渠道）的個人人壽類別中，就直接銷售渠道錄得具保費之保單數目為全港最高，佔25%，排名第二以及第三至五名分別是中銀人壽及滙豐人壽、富衛、眾安人壽，分別佔市場19%，其餘則為12%。