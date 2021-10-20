會計師莫正豪專業失當 除名4年兼罰款

無執行審計工作 偽造底稿虛假陳述

公會指出，莫正豪曾以個人名義執業，負責其個人會計事務所的品質監控系統及審計項目的質素。公會對事務所進行初次執業審核時，發現事務所在多個審計項目中犯有嚴重缺失，包括沒有憑證證明他曾對採購及銷售、存貨的存在及估值，以及開支的真確性等重要範疇執行必要的審計程序。

此外，他未有確保事務所有足夠的人力資源及完備的政策及程序，使他能按照專業準則執行審計工作，亦未有制訂監察程序以持續評估事務所的品質監控系統。

公會的執業審核亦發現，於調查期間，莫正豪為多達258名客戶出具審計報告前，大部分只執行了小量甚至沒有執行審計工作。他更偽造審計底稿及向執業審核人員作出虛假陳述，試圖令審核人員相信他已妥善執行相關審計工作。

罰款及紀律程序費逾15萬

公會表示，莫正豪承認投訴中的指控屬實。紀律委員會認為他嚴重缺乏誠信及失職，故裁定犯有專業上的失當行為，本月18日起將從會計師名冊中除名，為期4年，並須繳付罰款8萬元及紀律程序費用約7.36萬元。