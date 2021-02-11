鮑威爾捲聯儲局炒股風波 去年10月美股大跌前 沽500萬美元股票基金

在鮑威爾大手沽貨後，道指在該個10月跌近6%（約1600點），是去年3月美國疫情惡化以來最大單月跌幅。根據時序，鮑威爾在去年10月1日沽貨後翌日，時任總統特朗普宣布其新冠肺炎檢測結果呈陽性。特朗普在10月6日完成治療返回白宮後，拒絕佩洛西的刺激方案。鮑威爾當時警告，若不通過新的刺激措施，可能引起「悲慘的」的經濟後果，道指當日跌約400點。

售股當日4度跟財長接觸

不過，部分市場人士指出，鮑威爾在去年10月頭沽貨後，美股在該月尾才顯著下跌，算不上「即賣即跌」，沒有證據顯示涉及內幕交易，但外界的種種揣測，卻會對鮑威爾的連任提名造成負面影響。

根據財務申報，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）以及在上月底至本月初宣布請辭的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan），與波士頓聯儲銀行長羅森格倫（Eric Rosengren），都曾在聯儲局去年因應新冠疫情推出緊急措施期間，進行過大規模金融交易。

由於部分交易的金額高達數百萬美元，令外界質疑聯儲局高官是否趁救市的時機，利用內幕消息進行交易。民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）早前致函美國證交會（SEC），要求調查多名聯儲局高官是否涉及內幕交易。

參議員函美證交 要求查儲局高官

炒股爭議並不局限於聯儲局，許多美國國會議員或其家人都活躍於股壇。由於國會議員及其配偶須申報交易，令眾院議長佩洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）的投資部署，成散戶的模仿對象。例如今年7月，眾議院司法委員會投票決定對Alphabet等科技巨頭加強監管前，保羅通過對Alphabet（美：GOOG）行使認購期權，賺進約500萬美元。分析指出，保羅整體的長線投資盈利介乎20%至30%。

（綜合報道）

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