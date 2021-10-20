新MacBook Pro設瀏海 用蘋果自製最強晶片

蘋果去年開始為低端Mac機引入自家的M1晶片，而最新的晶片目標是超越英特爾（美：INTC）之前為MBP及其他高端Mac機提供約15年的晶片。最高價位的16吋屏幕MBP，採用最高規格的M1 Max晶片，提供最高400GB/s的記憶體頻寬，並支援最高64GB的記憶體。至於其他價位的14吋及16吋屏幕MBP，所採用的M1 Pro晶片，則提供最高200GB/s記憶體頻寬，並支援最高32GB記憶體。

MBP屏幕採用更窄的邊框設計，兩側邊框較上一代窄24%，頂部更窄了60%。網絡鏡頭（Webcam）升級至1080p高清畫質。Magic Keyboard的TouchBar取消，換上功能鍵。在接口方面，重新加入 HDMI插口、SD卡插槽及Thunderbolt 4插口。新機價格介乎15,999港元至27,299港元。

此外，最新的第三代AirPods，耳筒柄改短，外形更貼合耳朵。電池使用時間較上一代增加1小時，能提供長達6小時的聆聽時間及長達4小時通話時間。若配合MagSafe充電盒，可提供超過30小時的電池使用時間。最新AirPods售1499港元。

抹屏布149元 同類產品亞馬遜賣12元

另外，全新HomePod mini智能音箱也增設了3款新配色，除原有的黑色和白色，又增設了黃色、橙色和藍色，每個售749港元。HomePod mini可播放其新推出的Apple Music 語音點播計劃（Apple Music Voice Plan），訂閱者可點選Apple Music目錄中超過9000萬首歌曲及Apple Music電台等，所有功能均可透過Siri點播，每月費用28港元。

不過眾多蘋果新產品當中，利潤最高的可能是用來抹屏幕的超細纖維抹布，在美國每條標價19美元，在香港售149港元。彭博社稱，同類產品在亞馬遜每條賣1.5美元（約11.7港元）左右，使其可能成為蘋果利潤率最高的實體產品。香港官網顯示，若用戶昨天訂購這抹布，最快下月17日收貨。

（綜合報道）

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