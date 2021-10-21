外國回流客11萬 租加多近山複式戶

業主今年8534萬買入 回報1.6厘

上述租出單位為加多近山頂層複式戶，4房雙套間隔，實用面積1777方呎。香港置業首席聯席董事蔡俊雄表示，業主以約13萬元放租兩個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2萬元，以11萬元租出，實用呎租約61.9元，屬近期區內大額租賃成交。新租客剛從外國回流，從事資訊科技工作。加多近山位於堅尼地城加多近街37A號，屬單幢式住宅，合共提供197伙。區內代理指出，屋苑現時約有兩個租盤，實用面積由733方呎起，入場月租約4.5萬元，呎租約62元起。

資料顯示，上述單位業主今年6月以8534萬元入市，租金回報1.55厘。

旺角共居空間牀位變身房間招租

除有罕見特色戶大額租賃成交外，市場亦有共居空間變陣招租。共居空間營運商Dash Living，新近推出位處旺角登打士街10至12號的共居空間Dash Living on Dundas招租，項目提供31個面積介乎214至384方呎的獨立出租房，月租9504元起，即呎租約44元起。值得留意，Dash Living on Dundas前身是共居空間書匯（The Bibilotheque），原以提供牀位為主，重新裝修後由 Dash Living 管理。

上述項目共有5層，提供開放式套房、1房及2房間隔，所有單位均備有洗衣機、廚房、免費Wi-Fi等，住客可享用天台全層共用空間。