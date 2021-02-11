豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂

九建（0034）將軍澳全新盤海茵莊園開售在即，帶動區內交投，將軍澳君傲灣錄得二手呎價破頂成交。中原分區營業董事伍錦基表示，君傲灣2座高層E室，實用440方呎，2房間隔，以890萬元易手，實呎20,227元，呎價創屋苑新高。原業主2017年12月以725萬元購入單位，帳面賺165萬元或約23%。

LP6 1房額印鬆綁沽 3年升近四成

此外，利嘉閣分行經理黃堯臣透露，將軍澳日出康城LP6第5座中層E室，實用面積317方呎，1房間隔，以688萬元沽出，實呎21,703元。原業主2018年9月506.5萬元一手購入，3年額印期過後，帳面獲利181.5萬元或36%。另外，市場消息指出，紅磡黃埔花園一伙曾於施政報告公布前遭撻訂的單位，近日以833萬元易手，較上月成交價低約2%，屬屋苑近月罕見。上述單位為黃埔花園11期1座高層G室，實用面積505方呎，2房間隔，以833萬元成交，實呎16,495元。該單位上月曾以853萬元沽出，惟買家及後撻訂離場，原業主殺訂約26萬元。單位做價雖較上月低約20萬元，惟計算殺訂金額後，實際較9月成交價帳面多賺6萬元。