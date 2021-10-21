恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%

安樂工程等5.85億購大窩口工廈

另外，英皇國際（0163）公布，以5.85億元出售大窩口國瑞路45至51號工廈Toppy Tower，以預計可重建樓面16.25萬方呎計，折合每方呎樓面地價約3600元，新買家為Future Chance Developments Limited，以及安樂工程集團（1977）。資料顯示，英皇2019年向城規會申請發展地積比由9.5倍增加兩成至11.4倍，計劃重建成一幢22層高（包括1層地庫）的工廈，並准許作非污染工業發展，總樓面約16.25萬方呎，項目去年3月獲批申請。

仲量聯行：中環商廈租金連升兩月

另仲量聯行最新發表《香港地產市場觀察》報告指，今年9月中環寫字樓每方呎租金90.3元，按月升0.6%，是連續兩個月錄得升幅，呎租重上90元水平，對上一次中環錄得租金增長已是2019年5月，反映商廈市場逐漸復蘇，而整體寫字樓呎租則按月跌0.1%至55.7元，甲級寫字樓市場並錄18.01萬方呎的負吸納量。