恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌

明報記者 陳偉燊

根據昨晚披露的協議，合生提出以每股3.7元，總代價200.4億元收購恒大物業50.1%股權。每股作價較恒大物業停牌前收市價5.12元，折讓27.73%。這作價屬於停牌後市場傳出多個作價的下限。

恒大：合生未符全面收購先決條件

恒大亦披露，除已在9月28日達成協議出售盛京銀行（2066）逾17.53億股流通股外，在出售其他資產方面尚未有重大進展。於今年9月及10月到期的美元債券，仍處於繳付利息的寬限期內，並謂正繼續推進措施，緩解流動性問題，盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。恒大、恒大物業及合生3家公司，均於今天申請將股份復牌。

恒大最新披露指出，其與合生原定10月1日訂立協議，以200.4億元出售恒大物業的50.1%股權。但恒大聲稱，於10月12日從證監會以外其他方所得信息，有理由相信受讓方合生未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，因此於10月13日解除及終止買賣協議。恒大指證監會執行人員已向集團指出，對上述事項不表意見。在整份通告內，恒大並無透露「證監會以外的其他方」的身分。

合生則指出，是次其與前主席朱孟依組成財團、收購恒大物業的交易原定於10月12日完成，交易是按雙方同意的恒大物業估值400億元作基礎。若有人違約，違約方需付10億元違約金。若雙方完成交易，合生將向恒大物業提出強制全購，不過，交易最終告吹。合生認為恒大所提理由未能令其接受。

合生：恒大要求直接付款 不能接受

合生披露，交易突然煞停與恒大要求修改包括代價的付款條款有關。按雙方協議，200.4億元的收購款是先支付至恒大物業的銀行戶口，待結清與恒大之間的應收應付款後，才將餘額轉付恒大。但恒大要求合生向恒大直接付款，合生認為不可接受，原因是未完成對恒大物業進行盡職調查前，將難以確保恒大物業收到恒大的應付款。合生重申，集團準備根據該協議完成收購股份，已反駁賣方終止交易的通知，現正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇。

另外，恒大公布9月至今，物業實現合約銷售金額只有36.5億元人民幣，遠較8月的380.8億元人民幣低。