能源局促電網「多發滿發」 電力股做好

昨日國家能源局又再發出通知，要求各電網企業按照「能併盡併」及「多發滿發」，部分新能源電力股亦在午市後隨即炒上。

發改委表明干預煤價 煤股急挫

國家能源局綜合司昨發布通知提出，要求各電網企業按照「能併盡併」原則，對具備併網條件的風電、光伏發電項目，切實採取有效措施，保障及時併網。

同時，亦要求各電網企業按照「多發滿發」原則，嚴格落實優先發電制度，進一步提高電力供應。

昨日煤炭相關股份出現急跌情况，當中兗煤（1171）大跌10.67%、中煤能源（1898）跌5.81%、中國神華（1088）跌3%；而電力股則大幅走強，當中火電股華電國際（1071）、華潤電力（0836）及華能國電（0902）均曾升近一成，其後升幅則出現收窄，華電收升5.8%、潤電升4.89%、華能升3.17%。

至於新能源電力股方面，中廣核新能源（1811）曾升8.7%，收升4.9%、龍源電力（0916）曾升超過4.4%，收市升1.75%。