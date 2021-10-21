中證監易會滿：從源頭遏制過度發債

另一方面，進一步壓實中介機構責任，完善債券承銷、評級等業務執業規範。

聚焦控制發行人綜合負債水平

他指出，要穩妥處置債券市場違約風險。要區分增量與存量，區分一般公司債與城投債，區分短期流動性困難與持續經營能力喪失，分類採取措施、精準拆彈，突出重點、抓早抓實，切實維護債券市場平穩運行。

同時，通過提升違約債券轉讓效率、優化上市公司債轉股實施渠道、完善債券違約司法救濟渠道等方式，進一步健全市場化法治化的違約處置機制。

他更稱，服務實體經濟是債券融資服務的天職。要繼續堅持「兩個毫不動搖」的方針，推動提升民營企業、中小企業發債融資的可得性和便利性。穩步擴大「雙創」債、綠色債等發行規模，加快推進基礎設施REITs（房託）試點，助力形成存量資產和新增投資的良性循環。

穩步擴大「雙創」債綠色債發行

另外，他亦提到，科創板和創業板主動撤回企業達到240多家，這暴露出一些保薦機構在發展觀、在政策把握能力等方面存在的一些差距，片面追求數量、規模，他希望保薦機構跟監管部門、交易所同向管理，持續提高內部治理。