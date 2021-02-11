金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下

明報記者 胡學能

增發票據消息昨公布後，港匯由7.7764彈至7.7751左右，截至昨晚8時40分報7.7756，而8月25日金管局首次公布增發票據後，港匯於9月上旬強見7.7709後轉弱，踏入9月下旬，才由約7.787附近，反覆轉強至今（見圖1）。拆息方面，一個月HIBOR（香港銀行同業拆息）昨報0.06643厘，按日升0.161點子，而自8月25日金管局公布增發票據後，各年期的HIBOR至今未有大變，較長期的拆息更較兩個月前下跌（見圖2）。

分8次增發 保留調整可能性

金管局8月宣布首輪增發票據，是9月及10月逢周二增發50億元，最後一次增發計劃於下周二（26日）進行。而今輪宣布再增發，首次計劃於下月2日（星期二）進行，故可謂延續增發。金管局昨稱，會續留意市場情况，並保留調整或不全部執行8次增發的可能性。

該局重申，增加外匯基金票據供應的安排符合貨幣發行局制度的運作原則，增發該等票據只是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，總結餘將因應外匯基金票據的增發量相應減少，貨幣基礎仍由外匯儲備提供十足支持。

東亞：應對美收水 增發票據穩港匯

東亞銀行（0023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，聯儲局下月議息會議後委員對通脹看法有否改變，備受市場關注，若通脹升得快，收水步伐或更急，如此，港美息差或拉闊許多而令港元疲弱，故金管局今輪延續增發票據，是為穩住港匯，預防港元會因息差拉闊而弱得太快。至於港匯走勢，葉指倘聯儲局下月會議提出加快收水，美元指數或會反彈到94.5以上，港匯或因而回落到7.78或以下。

另一方面，美國通脹已連續多月處於5%或以上的高位，而美國10年期債息近日已升穿1.6厘水平。美國聯儲局將在11月初舉行議息會議，外界普遍預期當月會宣布縮減買債。