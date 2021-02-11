余偉文：研增外匯基金投資ESG份額

促銀行2023年前作相關財務披露

余偉文在論壇上指出，金管局已與不同監管機構聯手，要求金融業的不同範疇包括銀行、資產管理公司等，跟隨國際可持續發展準則理事會，在氣候相關財務披露工作小組（TCFD）所訂下的時間表，須在2025年前符合有關氣候變化披露的框架基礎，而銀行更須提前於2023年前作出第一次的相關財務披露。

余偉文表示，較早前推行了一個有關氣候風險的試驗計劃，要求銀行業就相關方面完成壓力測試，目前僅英國有類似計劃，在環球相當先進，用作評估銀行業針對氣候風險的應對能力，期望業界建立氣候風險管理架構，以及加強評估氣候風險的能力，積極培訓人才。他又稱，企業對外的信息披露是另一關鍵，有助投資者更準確評估企業或項目的價值，規避投資風險，冀能解決「漂綠」問題。

應對氣候變化已成全球共識，余偉文提到，不同政府針對整體經濟或個別行業都有相應措施，因此企業要面對實體資產風險以及應付政策的過渡風險，惟企業亦可把風險轉化為機遇。余續稱，未來全球資金將湧向低碳、可持續發展、能抵禦氣候變化的投資項目，他引述數據指，單以亞洲而言，未來30年需要66萬億美元的綠色投資，才能達至全球平均升溫維持在攝氏1.5度的目標。