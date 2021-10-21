中教配股集資近12億 擬併購職教項目

緊隨配售及認購完成後，公司大股東藍天及白雲分別持股31.39%、公眾承配人持股3.26%，其他公眾股東股權則由35.1%攤薄至33.95%。在公告出爐前，彭博曾引述銷售文件指出，中教擬以每股15.08元至15.36元，配售7800萬股，涉資最多11.98億元。按此計算，是次配售價貼近配股價區間下限。

較周二折讓9.4% 昨股價跌6.4%

因應內地政策文件及共同富裕的路線綱要，中教認為有關政策帶來了前所未有的良機，或會導致招生名額增加及職業教育受眾群體不斷擴大，公司希望「抓住機遇、一馬當先，以最快的速度把握此等利好，籌集資金為一系列相關機遇做好準備。」

國務院上周發布政策文件，要求全國落實推動職業教育，其中重點要求到2025年時，職業本科招生規模須達至不低於高等職業教育招生規模的一成，並提到鼓勵上市公司、行業龍頭企業開辦職業教育。